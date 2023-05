Aníbal Mosa propuso la idea de generar una comisión con ídolos de Colo Colo que pueda entregarle más herramientas al trabajo de Daniel Morón en la gerencia deportiva.

Uno de los ídolos del Cacique nombrado por el puertomontino fue Marcelo Barticciotto, quien precisamente entregó detalles inéditos sobre la instauración de este nuevo grupo asesor.

“Lo sé no de forma directa, pero me lo contó alguien, que no va a haber un contrato de trabajo. A esta gente que va a ir se le va a asignar un viático ínfimo, simbólico. Es lo que supuestamentemente le estarían ofreciendo”, dijo en el programa ESPN F90.

“La idea es que se junten a hablar de fútbol con Daniel Morón, una vez a la semana, se tiren ideas, vean cómo progresa el tema y si se puede mejorar lo que se hizo hasta ahora”, complementó el 7 del Pueblo.

Barticciotto fue claro con el tema sobre la comisión de ídolos en Colo Colo. “No va a haber un contrato de trabajo, ni nada por el estilo. No van a ser funcionarios del club”.

Aníbal Mosa quiere una comisión de ídolos en Colo Colo (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

La idea de Aníbal Mosa buscará respaldo en el directorio de la concesionaria este miércoles. Desde el bloque Vial habían manifestado su negativa, pero el puermontino no ha desistido de su idea e incluso se le pudo ver conversando con Carlos Caszely, quien sería uno de los integrantes del grupo asesor a la gerencia deportiva.