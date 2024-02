Cada vez falta menos para que Colo Colo y Godoy Cruz se vean las caras en el Estadio Monumental y se enfrenten por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Recordar que el elenco dirigido por Daniel Oldrá deberá revertir un 1 a 0 que obtuvo el Cacique en el partido de ida, duelo disputado en el Estadio Malvinas Argentinas, para seguir avanzando de fase.

Este encuentro ha generado tanta expectación entre los hinchas del Tomba, que uno se la jugó y se fue caminando a Chile, sin mediar las consecuencias que esto podría tener.

El duelo entre los Albos y el Tomba se jugará esta noche | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

JESÚS, EL HINCHA DE GODOY CRUZ QUE SE HIZO VIRAL EN REDES SOCIALES

Y es que Jesús Sarmiento compartió un video con unos amigos en Whatsapp, donde iba relatando su hazaña, y esta historia se hizo rápidamente viral en las diversas redes sociales.

“La verdad que para mí esta experiencia de mandarme así por los colores de Godoy Cruz es algo enfermo, no sé, algo que lo voy a vivir haciendo. No tengo plata, no tengo nada, pero no pasa nada igual; cuando uno quiere a Godoy Cruz y la pasión de esto, vamos a llegar a todos lados”, dijo en el primer video.

“Les mando saludos, el que pueda que me ayude y el que no, no pasa nada, toque bocina que yo le mando. Vamos a llegar loco y ojalá que le ganemos a Colo Colo; jugadores pongan huevo porque yo me caminé la vida”, sentenció.

LOS HINCHAS DE GODOY CRUZ AYUDAN A JESÚS SARMIENTO

Cuando Jesús Sarmiento iba caminando rumbo hacia nuestro país, un bus que trasladaba a cientos de simpatizantes del “Expreso” supo de esta historia, decidieron ayudarlo y lo subieron, por lo que este hincha estará in situ en una de las tribunas en el Estadio Monumental para seguir las acciones del club de sus amores.