Claudio Borghi con una amplia carrera como entrenador, con pasos en clubes importantes. El Bichi confesó que en su experiencia como DT dos jugadores le pidieron salir del equipo titular.

“¿Nunca te pasó que un jugador te pidiera salir? Me pasó dos veces”, dijo el DT tetracampeón con los Albos en una conversación con Juvenal Olmos en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Borghi también reveló que Claudio Bieler vivió un duro momento en Colo Colo. “Bieler me acuerdo el partido cuando pateó tres veces al arco. pegaron las tres en el palo y me dice ‘Bichi no aguanto más, no aguanto más la presión’. Bueno, si no aguantas la presión, no puedes jugar”.

El estratega mencionó que el ariete luego ingresaba y hacía goles. Además, confesó que dos jugadores le pidieron explícitamente salir del equipo: “Empezó en la banca, después entraba, hacía goles y dos personas me dijeron ‘no puedo más, me tienes que sacar, no lo puedo hacer’”.

Claudio Bieler jugó en Colo Colo en 2007. (Foto: Photosport)

¿Cuándo dirigió Claudio Borghi a Colo Colo?

El Bichi dirigió a Colo Colo entre 2006 y 2008, logrando un tetracampeonato. En el cuarto título Nacional fue protagonista Claudio Bieler, quien marcó el 3-0 en la final de vuelta ante Universidad de Concepción por el Torneo de Clausura 2007.