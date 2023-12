¡Bombazo! Dante Poli deja la grande al revelar que Damián Pizarro no continuará en Colo Colo: "Yo tengo entendido que va a ser vendido"

Las aguas no están calmadas en Colo Colo. Durante las últimas horas se dio a conocer que Gustavo Quinteros no fue renovado y no seguirá en el Cacique de cara a la próxima temporada

Esta situación no pasó desapercibida en redes sociales, esto por los hinchas comenzaron a debatir sobre si el estratega debía permanecer al mando del club o no.

Ahora, el gerente deportivo Daniel Morón y compañía tendrán la difícil misión de buscar al reemplazante ideal del experimentado adiestrador de 58 años.

GUSTAVO QUINTEROS NO SERÍA LA ÚNICA SALIDA DE COLO COLO

Mientras el panel del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro estaba opinando sobre la salida de Quinteros, el ex futbolista y comentarista deportivo, Dante Poli, sorprendió a todos al afirmar que no sería el único que podría abandonar el club albo.

“Ojo que yo tengo entendido que Damián Pizarro va a ser vendido, va a ser vendido, por lo tanto no sólo por la plata que ingrese, sino también por el puesto que Colo Colo va intentar contratar un buen nombre”, expresó.

Damián Pizarro fue una de las grandes irrupciones de Colo Colo | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“Las decisiones no tienen que ser atolondradas en cuanto a la urgencia y se tienen que tomar algo de calma para no cometer un error”, sentenció el también panelista de ESPN Chile.

LOS NÚMEROS DE DAMIÁN PIZARRO EN COLO COLO

Damián Pizarro convirtió siete goles y entregó siete asistencias en los 2.724 minutos que estuvo en cancha, todos repartidos en 37 partidos entre todas las competencias que disputó.