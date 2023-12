La estadía de Gustavo Quinteros en Colo Colo se acabó. Este viernes el directorio de Blanco y Negro decidió que el adiestrador argentino-boliviano no siga como entrenador del Cacique, resolución que llamó la atención de los hinchas albos.

Y es que el santafesino se va del Estadio Monumental con un rendimiento sobre el 60% en 154 partidos dirigidos: 79 triunfos, 42 empates y 33 derrotas y con cuatro títulos bajo la manga.

Es por esta razón que los fanáticos del conjunto Popular comienzan a pedir en redes sociales explicaciones, tanto a Daniel Morón como a la concesionaria, para saber la razón por la que lo desvincularon del club.

Quinteros no pude convencer al directorio de Blanco y Negro | FOTO: Jose Robles/Photosport

¿CUÁL HABRÁ SIDO LA RAZÓN DE DANIEL MORÓN PARA CORTAR A GUSTAVO QUINTEROS?

En medio del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el periodista y conductor Juan Ignacio Abarca tomó el micrófono y contestó la pregunta que muchos simpatizantes albos se hacen.

“Me cuentan que el gran argumento de Morón en esta reunión fue el desgaste real no con la dirigencia sino con el plantel, había un desgaste real entre Gustavo Quinteros y parte del plantel”, remarcó.

“Cuando digo parte del plantel no me refiero a que va a tener problemas con Damián Pizarro, no va a tener problemas con los más chicos, sino con los referentes y los que te marcan en cada camarín las pautas, ese fue el argumento potente de Morón para con los dirigentes”, enfatizó.

¿QUIÉNES SUENAN COMO CANDIDATOS A REEMPLAZAR A GUSTAVO QUINTEROS?

Una danza de nombres han comenzado a aparecer en las últimas horas para tomar la vacante que dejó Gustavo Quinteros en Colo Colo, entre los que destacan: Gustavo Álvarez, Jaime García, Jorge Almirón, Jorge Bava, Gabriel Heinze, Gabriel Milito, entre otros.