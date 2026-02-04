El delantero chileno Iván Morales tiene nuevo equipo en Argentina, luego que se haya terminado su contrato con Sarmiento de Junín. El Tanquecito se cambia de club y será compañero de otro chileno.

Según dio a conocer el periodista trasandino César Luis Merlo, experto en mercado de fichajes, el formado en Colo Colo es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, donde solo resta la revisión médica para que firme contrato por toda la temporada 2026.

“Iván Morales es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. El delantero se hará la revisión médica mañana (jueves) y firmará contrato por un año. Llega como agente libre tras un paso por Sarmiento”, informó el comunicador en X (ex Twitter).

Captura de la publicación de César Luis Merlo en X.

El futbolista de 26 años se reencontrará con un viejo conocido en La Paternal, pues en este mercado también ficharon al arquero chileno Brayan Cortés, quien fue enviado a préstamo por Colo Colo con opción de compra.

Cabe recordar que Morales y el Indio fueron compañeros en el Cacique entre 2018 y 2021, hasta que el atacante fue vendido al Cruz Azul de México.

El oriundo de Longaví estuvo las dos últimas temporadas junto a Sarmiento, donde se estableció en el fútbol argentino, disputando 61 partidos y convirtiendo seis goles con el cuadro verdolaga.

