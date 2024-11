Colo Colo ya se organiza con todo para lo que es la temporada 2025, en la que dentro de estas semanas de negociaciones, en el ‘Popular’ hay un importante tema por resolver, en la que trata sobre la continuidad o no del portero Brayan Cortés.

El portero nacional expresó su deseo de poder partir al finalizar esta temporada, en la que quiere cumplir sueño de jugar en el extranjero, algo que respetan desde Colo Colo, pero en el que también hacen las tratativas para poder lograr la continuidad del seleccionado nacional.

En las últimas horas desde la tienda ‘Alba’ señalaron de que esperan poder culminar a la brevedad lo que es el caso de Cortés, en donde quieren claridad para saber si el portero seguirá en el club o si definitivamente se irá de la institución.

Sobre este tema, el periodista Cristián Alvarado soltó una tremenda bomba en el programa ‘El Canal de Edson’ en Youtube, en la que el gran protagonista sigue siendo el portero del ‘Cacique’, en donde en Colo Colo se jugarán todas sus cartas para lograr su permanencia.

“Yo la última información que tengo en el caso de Cortés, no me meto en el tema del sueldo, porque hay una mejora importante, pero me señalaron que la oferta es tan atractiva, Colo Colo rompe el chanchito para tratar de convencerlo”, partió declarando Alvarado.

En Colo Colo quieren a toda costa la permanencia de Cortés | Foto: Photosport

Dando más detalles de la propuesta del ‘Cacique’ al portero nacional, indicó que es muy seductora desde lo económico, en la que se evidencia del gran interés que existe en Colo Colo para lograr la permanencia del golero.

“A mí me dicen que le ofrecieron un contrato económico muy importante a Brayan Cortés y cuatro años de contrato. Mejor oferta imposible, Colo Colo se metió la mano al bolsillo y demuestra el interés del jugador”, declaró.

Finalmente, Alvarado fue muy claro que a pesar de lo que sería esta seductora oferta para Cortés, el portero no cambiaría mucho su opinión y su futuro estaría mas lejos que cerca de Colo Colo para el 2025.

“Por otra parte después de la reunión, conversando con algunos directores de Blanco y Negro me dicen que la sensación es complicada, el jugador derechamente tiene toda la intención de continuar su carrera a nivel internacional”, cerró.