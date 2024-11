Universidad de Chile prepara su temporada 2025. En ella, el cuadro azul disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que un histórico pidió un plantel a la altura del certamen.

Sabe que la competencia será ardua y que la directiva deberá abrir la billetera para competir en el extranjero. Por ello, pidió una inversión para tener refuerzos de calidad.

Esa es la postura de Horacio Rivas, que en conversación con BOLAVIP CHILE le mandó un mensaje a la cúpula universitaria. Quiere ver al equipo de sus amores compitiendo y no solo participando fuera del país.

“La U hoy día tiene que pensar que ya no solamente va a participar en un campeonato como el año pasado, sino que se viene un año motivador y esperanzador. Tiene que ir a pelear cosas y que sean cosas importantes”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Nadie va a ganar una Copa Libertadores con un equipo con una inversión tan disminuida. No se da. No hay equipo que no haya hecho una inversión, o sea, es lógico”.

Horacio Rivas le pidió a Universidad de Chile una inversión a la altura de la Copa Libertadores.

El deber de Universidad de Chile

Y es que para él, la razón es lógica. Es cosa de mirar más allá del horizonte: los equipos brasileños y argentinos han concretado fichajes bombásticos durante los últimos años. Hay que ir por la misma senda en 2025.

“Para ir a competir a ese nivel tiene que haber un gasto de por medio y eso es una realidad”, reflexionó.

“No es que la U tenga la necesidad. Si tú quieres ir a participar es una cosa, pero si tú quieres ir a competir tienes que saber cuáles son las reglas de juego a la hora de saber que clasificaste a un campeonato tan importante”, cerró.