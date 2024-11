Las grúas del mercado de pases advierten que desde Boca Juniors volverán a la carga por Carlos Palacios, gran figura y goleador de Colo Colo en la temporada 2024.

La Joya ha sido pedido explícitamente por Juan Román Riquelme, presidente del cuadro Xeneize, en los últimos periodos de fichajes, lo que ha hecho noticia tanto en nuestro país como en Argentina.

Incluso ya se han hablado del monto que pagaría el gigante de Sudamérica para llevarse al formado en Unión Española: 4,8 millones de dólares, lo que deberá ser dividido en partes iguales entre el conjunto popular y Vasco Da Gama.

Francisco Sagredo lanza su dardo por el fichaje de Carlos Palacios en Boca Juniors

Ante el inminente arribo de Palacios a Boca, el periodista Francisco Sagredo en el programa Deportes En Agricultura hizo saber sus dudas sobre la opción que el oriundo de Renca brille al otro lado de la Cordillera.

“A mí ojalá me sorprenda y me tape la boca y Palacios la rompa en Boca que sea el nuevo Riquelme o el nuevo Manteca Martínez, pero me sorprende que Boca vaya a pagar 5 millones de dólares por Palacios”, partió diciendo el reconocido comunicador.

El futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre 2025 | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Agregando que “¿Es un buen jugador? Si. ¿Tiene condiciones? Si, pero es una tincada absoluta de Riquelme y en el fútbol existen las tincadas”.

Finalmente, Sagredo expresó que “en una de esas la rompe y es un upgrade lo que va a lograr, pero tiene que apurar dos segundos en la toma de decisiones”.

La Joya disfruta sus últimos días en Chile

Por estos días el formado en Unión Española se ha mostrado en redes sociales jugando partidos de baby fútbol con amigos en su barrio, en medio de las vacaciones tras la finalización de la temporada 2024.