Colo Colo no tuvo para nada una visita agradable a Rancagua para enfrentar a O’Higgins, club que lo derrotó por la cuenta mínima con un solitario gol de Bryan Rabello, quien fue la figura del compromiso en la tarde rancagüina.

El formado en las inferiores del Cacique analizó con la transmisión oficial del compromiso lo que fue el compromiso en Rancagua, válido por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2024 y aseguró que tenían bien estudiado a Jorge Almirón y sus dirigidos.

Rabello celebrando el único gol en el triunfo celeste ante Colo Colo. | Foto: Photosport

“Sabíamos que sería complicado por todo lo que conlleva jugar contra Colo Colo, pero estábamos en casa, debíamos hacernos fuertes acá e hicimos un partido redondo, donde nos quedamos con la victoria”, dijo.

Rabello no olvida sus raíces y se acuerda del club que lo formó como futbolista profesional: “Le debo mucho a Colo Colo, parte de mi infancia la viví ahí, pero igual estoy feliz con el triunfo y por este camino. Nosotros estudiamos que ellos trabajan el balón por el centro, los esperamos por ahí, tratamos de no darles espacios y salíamos rápido para jugar al contraataque”, aportó.

Sobre las metas con O’Higgins, el ex albo revela en el cierre que en el equipo rancagüino “Estamos con tranquilidad, queremos ir paso a paso. Queremos hacernos fuertes de local y tratar de seguir esta senda. Creo que me he sentido bastante bien, hice una buena pretemporada y el equipo me recibió bien. Espero seguir en este camino”, remató.

Así quedó O’Higgins y Colo Colo en la tabla

Con el triunfo de ayer, O’Higgins de Rancagua durmió como el exclusivo líder de la competición tras dos fechas disputadas, mientras que el Cacique bajó hasta la sexta posición igualado en puntos con Palestino, Unión La Calera y Universidad de Chile.