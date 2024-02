Colo Colo tuvo un partido para el olvido en su visita a Rancagua, donde cayó por la cuenta mínima ante O’Higgins. La derrota de los albos ante los rancagüinos, además, marcó la primera caída de Jorge Almirón en su paso por el Cacique.

El ex técnico de Boca Juniors se la jugó y decidió mandar al campo de juego un equipo absolutamente suplente, en donde los 11 titulares que lograron el histórico triunfo ante Godoy Cruz no estuvieron ayer y, de hecho, solo dos estuvieron citados.

Almirón mandó a la cancha un equipo suplente en Colo Colo. | Foto: Photosport

El que criticó esta decisión de Almirón y le entregó su primera crítica como entrenador de Colo Colo fue Jorge Pellicer, destacado e histórico DT nacional: “La historia reciente de los clubes siempre pesa, Almirón dijo ‘tengo que hacerlos descansar’, eso es lo que resolvió”, dijo en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Pellicer profundiza sus palabras y asegura que el DT albo “Demostró en Rancagua que no tiene conocimiento del medio nacional, porque sino se hubiese ido sobre Bryan Ravello, él no tiene conocimiento del medio nacional y lo va ir adquiriendo. No lo estoy descalificando, hablo de los procesos que se van dando”, complementó.

En el cierre, revienta nuevamente la decisión de Almirón de ir con un equipo absolutamente alternativo: “Exageración de Almirón, era para modificar la mitad y dejar una estructura, que no cambiara tanto porque el equipo ha tenido la virtud de repetir alineación y eso ganar un funcionamiento”, cerró.

Colo Colo va por la vuelta en Copa Libertadores

El Cacique ahora deberá pensar en Godoy Cruz de Mendoza, club al que enfrentará por la revancha de la Fase 2 de Copa Libertadores de América. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Monumental y la pelota comenzará a rodar a partir de las 21:30 PM de Chile continental.