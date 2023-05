Colo Colo tendría más de una salida a mitad de temporada. Marco Rojas ya acordó el término anticipado de su contrato en el Cacique y dejará el club tras el partido ante Boca Juniors. Sin embargo, en Macul también evaluan la salida de Darío Lezcano, a quien se podría sumar Fabián Castillo.

Cristian Caamaño sumó otro nombre que podría salir de forma anticipada del club. Se trata de Matías de los Santos, esto debido a la inscripción de Emiliano Amor para la segunda rueda.

“Tienes que sacar a uno, sí o sí. Él (Amor) no entra en esto de los tres refuerzos, porque es un jugador que está inscrito en el registro nacional de futbolistas en Chile como jugador de Colo Colo”, dijo el periodista en Deportes en Agricultura.

“Para entrar a Amor como extranjero, tienes que sacar un extranjero. Olvidemonos de Lezcano y Castillo, esos van por otro lado, van porque tienen que ser reemplazados. No vas a sacar a Lezcano para traer a Amor. Claramente, hay que empezarlo a reportear, De los Santos también cierra su capítulo en Colo Colo”, agregó el comunicador.

Caamaño menciona los factores que podrían terminar con el vínculo de forma anticipada: “Está complicado de la lesión, son dos meses y no te asegura que después de los dos meses pueda seguir. Como es un jugador que entre comillas no le significaría en desembolso a Colo Colo, porque pertenece a Vélez Sarsfield…”.

“Tendría que regresar a Vélez y ver a partir de ahí si va a préstamo a otro equipo. La Liga Argentina termina en agosto, tiene tiempo para recuperarse e iniciar el próximo Campeonato en Argentina si es que así lo quiere Vélez”, complementó.

Matías de los Santos llegó como refuerzo a Colo Colo por toda la temporada 2023 (Foto: Marco Vazquez/Photosport)

El comentarista considera que el cuadro albo tiene muchos defensores foráneos: “La llegada de Amor no va por el lado de Castillo, va por el lado de la salida de De los Santos, porque Colo Colo no necesita más centrales. Para tener tres zagueros extranjeros, van a sentar a uno en la banca, más Saldivia, uno se tiene que ir, no se va ir a Falcón todavía.

Por último aseguró que Emiliano Amor tendrá que esperar: “Lo tienen que inscribir una vez que rescindan contrato los otros futbolistas, que tenga cupos, porque lo puede inscribir Colo Colo, pero uno de los seis extranjeros, puede decir, quiero la libertad de acción, porque no me están permitiendo trabajar”.

“Colo Colo tiene que apurar la salida antes de escribir a Amor, puede aparecer la tercera o cuarta cuando tiene que terminar”, cerró el profesional de las comunicaciones.