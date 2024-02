Una noticia emergida desde Brasil remeció el mercado de fichajes del fútbol chileno a menos de dos semanas para que cierre el libro de pases. Esto porque un medio partidario del Atlético Mineiro aseguró que el delantero Eduardo Vargas había sido acercado a Colo Colo.

Pero eso no es todo, ya que también revelaron que el goleador identificado con Universidad de Chile estaría simpatizando con el archirrival.

Aquello rápidamente comenzó a ser tema de conversación en el entorno del Cacique, donde algunos referentes no ven con malos ojos sus arribo al Estadio Monumental.

Un ex goleador aprueba el eventual arribo de Eduardo Vargas a Colo Colo

Uno de ellos es el ex delantero José Luis Álvarez, que en diálogo con BOLAVIP expuso sus razones para abrirle las puertas a Turboman.

“El hombre está obviamente identificado con la Universidad de Chile, pero siempre hablamos de profesionalismo. El hombre si le da para ir a Colo Colo y ser profesional y no tener problema con eso, yo lo acepto. Necesitamos a una persona ahí, no tenemos. Ese chico sería espectacular“, comenzó diciendo.

“Colo Colo tiene que traer al que tenga que traer. Si él acepta y viene, tiene que identificarse, entre comillas, con Colo Colo. Tiene que luchar por esa camiseta, por la que le está dando la posibilidad de jugar, de ser profesional. Eso es”, agregó.

José Luis Álvarez también fue jefe de seguridad en Colo Colo en la era Claudio Borghi.

El ejemplo de Matías Zaldivia

En la misma línea, Pelé Álvarez argumentó que actualmente los futbolistas deben ser profesionales, pese a los colores que han defendido o con los que se identifican.

“Ahí tenemos el caso del central nuestro que se fue a la U (Matías Zaldivia) y está bien, se acabó. Hay que olvidarse de eso ya, es muy antiguo andar que yo soy colocolino no más, yo soy de la U no más. No, no, hay que olvidarse de eso. Acá el profesionalismo sobre todas las cosas“, completó el cuatro veces campeón con los albos.