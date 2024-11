Campeón con Melipilla revela su sueño más íntimo tras ascender a la Primera B: "Me gustaría llegar a Colo Colo"

En una definición a penales que quedará marcada en la historia del fútbol chileno, Deportes Melipilla derrotó a Deportes Concepción en la Segunda División Profesional y consiguió el anhelado ascenso a la Primera B.

Una de las buenas figuras que tuvo el cuadro potro fue Josué Ovalle, quien conversó con AS y contó la historia de sacrificio que le ha tocado vivir en el fútbol profesional, donde nació futbolísticamente en Colo Colo.

“Me ha tocado dar la vuelta larga, pero siempre he tenido confianza en mis capacidades. Todos estos años he dado lo mejor de mí, sé que en algún momento se me va a dar la oportunidad de jugar en primera y en la Selección”, dijo.

Ovalle, de cabello blanco, pasó por Colo Colo. | Foto: Photosport

Sin asco, Ovalle no esconde su deseo más íntimo de volver al Estadio Monumental y tener una anhelada revancha en el primer equipo de los albos: “Me gustaría llegar a Colo Colo, porque sería una revancha, pero por ahora mi paso a seguir es jugar en primera, en el equipo que sea”, dijo.

“Quiero mostrarme más allá. En segunda uno no puede mostrarse al igual que en la máxima categoría”, complementó sobre su sueño de tener una carrera profesional con más visibilidad de la que ha tenido hasta ahora.

¿Tendrá la chance? De momento, el jugador se mantiene en Deportes Melipilla y disputará la Primera B en la temporada 2025, donde los potros buscarán dar el gran golpe y ascender a la Primera División del fútbol chileno.

Josué Ovalle este 2024 con Melipilla

La carta ofensiva de Deportes Melipilla aportó con seis goles al equipo en la Segunda División Profesional y, en Copa Chile, sumó dos conquistas para cerrar una temporada de ensueño para el jugador.