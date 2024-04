Campeón de la Copa Libertadores sufre feroz desaire de Colo Colo y no fue invitado a la actividad de aniversario: “No me llamaron”

Colo Colo realizó una actividad en el estadio Monumental en el marco del aniversario 99. En la cita estuvieron grandes ídolos de la institución, entre ellos miembros de aquel histórico plantel campeón de la Copa Libertadores 1991.

Sin embargo, un nombre que se escribe con letras grandes en aquella campaña no fue invitado. Se trata de Patricio Yáñez, quien fue uno de los jugadores fundamentales para la única consagración del Cacique en la máxima competición continental.

La situación fue revelada en el programa Deportes en Agricultura. El periodista Cristián Alvarado estaba reporteando la actividad: “Está en pleno desarrollo esta ceremonia donde están las principales autoridades del club, está prácticamente todo el plantel de Colo Colo, el cuerpo técnico, el fútbol femenino, jugadores históricos”.

Tras esto vino la consulta directa del reportero a Yáñez: “¿Al Pato no lo invitaron? Porque hay varios de la Copa Libertadores 1991, me llamó la atención eso. No sé si lo llamaron, hay varios compañeros suyos acá”.

El histórico exfutbolista del Cacique y la Selección Chilena confirmó que no se comunicaron para extenderle una invitación: “No, no me llamaron. Pero no pasa nada”.

Patricio Yáñez fue fundamental en el equipo campeón de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991.

Más adelante, el Mundial de España 1982 aseguró que tenía que cumplir con compromisos: “No pasa nada, tenía labores profesionales”.