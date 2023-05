Carlos Caszely es categórico sobre Damián Pizarro: "Nueve partidos sin hacer un gol, ya no me gusta"

Damián Pizarro no ha podido romper las redes con Colo Colo, pues el delantero lleva un tanto con la camiseta del Cacique y que fue frente a Cobresal en la derrota por 3-1 que fue el pasado 18 de marzo.

Sin embargo, el joven ariete ha estado peleado con el arco con el pasar de los partidos, a pesar que Gustavo Quinteros le ha entregado la confianza para que sea la carta principal en el ataque de los albos.

Con respecto a aquello a este panorama que enfrenta Pizarro, hay un ídolo y ex goleador de Colo Colo que no tuvo pelos en la lengua a la hora de opinar del rendimiento del joven ariete y que es Carlos Caszely.

El ariete no lo ha pasado bien, pues está viviendo una sequía goleadora | Foto:Photosport

El histórico jugador de la escuadra colocolina comparó a Pizarro con otro ex atacante que se formó en Macul, como es Iván Morales. El ‘Chino’ afirmó que ambos futbolistas a pesar de ser potentes, no poseen esa característica de disparar a la portería rival.

“Damián Pizarro es un chico que lo veía en cadetes al igual como vi hace un tiempo a Iván Morales, que por físico hacían goles, tienen buen lomo, pero cuando grandes, cuando los empiezas a visualizar cómo juegan y cómo marcarlos, como no tienen habilidad de salir para un lado o para otro, para rematar al arco, porque no les enseñan, terminan dando vueltas”, dijo Caszely en Al Aire Libre en Cooperativa.

Por último, Caszely añadió que “me llamó un amigo argentino y me dijo que hablan de él que lleva nueve partidos sin hacer un gol, y un delantero de Colo colo con nueve partidos sin hacer un gol, ya no me gusta”, concluyó.