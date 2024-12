Brayan Cortés se ha transformado en la gran teleserie de Colo Colo en el Mercado de Pases, toda vez que el portero iquiqueño informó que no seguirá en el Estadio Monumental y Blanco y Negro ahora le busca un reemplazo.

Si bien el ex Deportes Iquique estaba prácticamente ‘listo’ en el León de México, esa opción se cayó de manera estrepitosa y, de momento, Cortés deberá presentarse el 20 de diciembre en la pretemporada alba hasta cumplir su contrato que vence el 31 de diciembre.

Caszely se pronunció. | Foto: Photosport

Uno que es voz autorizada para hablar de Colo Colo es Carlos Caszely, histórico ex jugador quien en la previa del a final entre albas y azules por el torneo femenino se pronunció: “Me parece muy bien, es su opción. Él dijo que quiere emigrar, porque después que uno se retira nadie te regala nada. Me parece excelente lo que está haciendo”, dijo.

“Ahora, no está Cortés. Cuando no estaba Roberto Rojas decían ‘qué vamos hacer ahora’, después llegó Claudio Bravo. Colo Colo es más grande que todos”, dijo por el vacío que dejará el iquiqueño en el arco albo.

En el cierre, el rey del metro cuadrado incluso abordó un posible regreso de Claudio Bravo para defender la camiseta del Cacique: “Si tiene las ganas y el deseo de volver, bienvenido sea. Es un referente y un hombre mesurado”, remató.

Colo Colo tiene a la U en la mira

Colo Colo disputará la Supercopa ante Universidad de Chile en enero del próximo año, compromiso que tendrá a los dos equipos más grandes del país disputando el primer trofeo de la temporada.