La Selección Chilena se prepara en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para lo que serán los trascendentales encuentros ante Perú y Venezuela , válidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Tras el título de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024, Ricardo “El Tigre” Gareca sorprendió a todos al nominar a Arturo Vidal para darle mayor jerarquía a un disminuido combinado criollo, que ha tenido que lidiar con las lesiones de algunos jugadores.

Cabe recordar que el “King” Vidal le había dedicado potentes declaraciones en diversos lives en la plataforma Kick a Gareca por algunas decisiones y su forma de jugar, pero el DT trasandino dejó atrás aquellos dichos y lo citó de igual manera.

A Carlos Caszely no le gustó la decisión de Ricardo Gareca sobre Arturo Vidal

Uno que no se tomó de buena forma la nominación del bicampeón de América con La Roja fue Carlos Humberto Caszely, quien estuvo en los mundiales 1974 y 1982 con el Equipo de Todos.

“Uno de los grandes problemas que tiene Gareca, lo cual no tuvo en Perú, es que ha ido de tumbo en tumbo y se ha equivocado demasiado. Lo de Vidal es lo último que se puede esperar porque lo que se dijeron ambos es irreconciliable. Gareca está tan desesperado y lo convoca cuando nadie lo esperaba. Es un manotazo de ahogado”, lanzó el Rey del Metro Cuadrado en conversación con el periodista peruano Carlos Lara.

Arturo Vidal ya entrena a la par de sus compañeros | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Además, confesó que no conoce de cerca a Gareca. “No tengo ningún comentario, no lo conozco, nunca me junté con él, así que no puedo hacer un comentario. Solo comento lo que veo en el campo y lo que vi es malo”, cerró.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente duelo de La Roja será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Lima.