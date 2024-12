Carlos Palacios empieza a dejar atrás su paso por Colo Colo. La Joya viajó a Buenos Aires este miércoles a hacerse los chequeos médicos para, si todo sale bien, finalmente vestir la camiseta Xeneize.

El mediocampista antes de tomar el vuelo hacia Buenos Aires agradeció a los fanáticos Albos. “A los colocolinos agradecerles por el apoyo que siempre me dieron, solo eso”, expresó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Después confirmó que cumple un sueño al llegar a Boca Juniors con potente declaración: “Obvio, cualquiera quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica”.

Palacios mantiene la mesura y menciona que más adelante hablará en profundidad: “Feliz, bueno voy a hacerme los exámenes, después vamos a tener tiempo para hablar las cosas de mejor manera”.

Carlos Palacios se marcha agradecido de los hinchas de Colo Colo. (Foto: Photosport)

El positivo balance de Carlos Palacios de su paso por Colo Colo

La Joya se va con un sabor dulce del Cacique: “Pude cumplir un sueño, jugar en Colo Colo, gané títulos, me fui bien con el hincha, me fui bien personalmente, agradecerles por el apoyo que me dieron siempre”.

Los Albos recibirán alrededor de dos millones de dólares por la transferencia del futbolista de 24 años a Boca Juniors y tendrán la tarea de reemplazarlo con un jugador de jerarquía.