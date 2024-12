Quedan nueve días para que comience la pretemporada de Colo Colo y en el Cacique aún hay tareas pendientes en tema de renovaciones. Conocidos son lso casoa de Brayan Cortés y Marcos Bolados, pero también esta la situación partocular de Erick Wiemberg.

El lateral izquierdo es pieza fundamental para el entrenador Jorge Almirón, siendo el jugador que disputó más partidos y minutos este 2024. Pero hasta el momento los albos no han podido llegar a un acuerdo con el club dueño de su pase.

Cabe recordar que el valdiviano ha estado a préstamo las dos últimas temporadas desde Unión La Calera, pero en las dos ocasiones sin opción de compra. Esta vez, el jugador de 30 años puso sus condiciones y espera por la transferencia definitiva.

Erick Wiemberg rompe el silencio en medio de sus vacaciones

Así lo dio a conocer este miércoles en diálogo con Radio ADN, donde hizo una pausa en sus vacaciones para romper el silencio y dar a conocer la situación.

“Estamos a la espera de las negociaciones y ver qué pasa. Nosotros conversamos junto con mi representante con Calera, les informamos que obviamente queríamos salir, ellos están de acuerdo. Les informamos también que queríamos salir por una venta, ya que llevo dos años a préstamo y sin opción de compra, es algo que genera mucha incertidumbre”, comenzó diciendo.

“Les informamos, ellos están de acuerdo y están totalmente a favor que se pueda lograr una venta”, indicó Wiemberg.

Respecto al contrato que le gustaría firmar con Colo Colo, expresó: “Lo que más se pueda. Estoy contento en el club, me gusta, me encanta esa mentalidad que tienen de ganar y salir a ganar fin de semana a fin de semana. Es algo que incentiva y que obviamente me gusta, me gustaría quedarme por mucho”.

También reveló lo que habló con el técnico Almirón antes de comenzar las vacaciones: “Conversamos hace un tiempo atrás, me dijo que quería que me quedara. Así que estamos a la espera que ojalá salga todo bien, se den las cosas propicias y podamos estar de vuelta el otro año”.

Erick Wiemberg jugó 46 partidos con Colo Colo este 2024, en los que anotó cuatro goles y dio tres asistencias. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Desde el extranjero le podrían quitar el lateral izquierdo a Colo Colo

Pero eso no fue todo, ya que el formado en Deportes Valdivia confirmó que además de la opción de continuar en Colo Colo, su representante maneja una opción del extranjero.

“Mi representante es el que maneja toda la información, pero sí me ha hecho saber que hay interés desde fuera. Así que estamos analizando todas las opciones. En primer minuto, mi intención es quedarme en Colo Colo pero tampoco me cierro a ninguna alternativa que se pueda dar“, reveló el zurdo.