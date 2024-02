Carlos Palacios sigue en Colo Colo tras un interés de Boca Juniors. El cuadro Xeneize ofertó por la Joya. Sin embargo, no estuvo dispuesto a pagar la cláusula de cerca de cinco millones de dólares que tiene el jugador que pertenece a Vasco da Gama en un 80 por ciento de pase y al Cacique en un 20.

“Es un interés importante. Todos conocemos lo que es Boca. Así que bueno, después de todo sigo acá. Estoy feliz. Espero hacer un gran año y quizás dar un salto importante después más adelante”, expresó el futbolista formado en la Unión Española.

Palacios mostró su felicidad por continuar en los Albos: “Me voy a quedar. Estoy muy feliz. Me siento contento. Siento que encontré un lugar en el mundo en un equipo tan grande como Colo Colo. Para mí el más grande de Chile y uno de los más grandes de Sudamérica”.

El futbolista también reveló sus expectativas en la temporada: “Aspiro a que podamos ganar el domingo y después desarrollar un buen papel en la Copa Liberadores. Queremos primero entrar y pasar la fase de grupos. Después ganar el torneo, la Copa Chile y hacer un gran año”.

Carlos Palacios seguirá en el estadio Monumental. (Foto: Photosport)

La Joya confiesa que prefirió alejarse de las tratativas: “Desde el principio quise salirme del tema para estar enfocado acá, trabajar de buena manera. No te podría decir si fue concreto o no. Se lo dejé a mi representante, a las personas de acá”.

Carlos Palacios reveló que conversó con Juan Román Riquelme

El atacante del Cacique mencionó que tuvo diálogo con su ídolo, Juan Román Riquelme: “Siempre fue mi ídolo, lo admiro hasta el día de hoy. Tuve la opción de conversar con él. Pero como lo dije, acá encontré un lugar en el mundo. Me costó un poco cuando llegué al principio. Quizás no venía bien, pero después me fui acomodando”.

“Siempre fue mi sueño jugar en Colo Colo, siempre he sido hincha del club. Pasa por ahí la decisión, por estar cerca de mi familia, tratar de hacerme un nombre importante acá. Esa era una de las dudas de que sólo había jugado un año o quizás menos, porque al principio no me tocó jugar tanto. Fue una decisión importante. Amo a este club y quiero verlo siempre arriba”, finalizó.