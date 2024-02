Cuando se inicia un nuevo mercado de pases en el fútbol chileno, varios son los nombres de futbolistas que comienzan a rondar en Colo Colo, pero muchos de ellos no terminan llegando al Estadio Monumental.

Eso fue lo que le pasó al defensor Franco Bechtholdt, uno de las grandes figuras de Curicó Unido en la temporada 2022, equipo con el cual pudo lograr la histórica clasificación a Copa Libertadores.

El argentino-chileno fue uno de los mayores referentes del cuadro de la Región del Maule y sus buenas actuaciones hicieron que su nombre sonara varias veces en muchos clubes de la capital.

En dicha temporada, Bechtholdt fue uno de los mejores jugadores del torneo | FOTO: Jonnathan Oyarzun//Photosport

FRANCO Bechtholdt ALZA LA VOZ SOBRE SU POSIBLE ARRIBO A COLO COLO

En conversación con el medio AS Chile, el ahora jugador de Cobresal confesó que a inicios del año pasado estuvo a un paso de dar el gran salto de su carrera.

“Estuve cerca de Colo Colo, no sé por qué no se dio. Yo me quería quedar en Curicó por la Copa Libertadores, aunque no fue el final que esperábamos”, reveló el jugador de 30 años.

En esta temporada, el flamante refuerzo de los Mineros volverá a disputar la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica.

¿CUÁNTOS REFUERZOS LLEVA COLO COLO EN EL 2023?

A la espera de la firma de Lucas Cepeda y Guillermo Paiva, el Cacique tan solo ha hecho oficial el arribo de Arturo Vidal, quien tras 17 años jugando en el extranjero volverá a jugar el Torneo Nacional.