Una gran noticia dieron a conocer este sábado en Colo Colo, en la previa del partido amistoso contra Everton por la Copa Viña del Mar 2024. Esto porque el presidente de Blanco y Negro confirmó la decisión final de Carlos Palacios.

Alfredo Stohwing en diálogo con ESPN, confirmó que el delantero firmó una extensión contractual con el Cacique, por lo que habría decidido continuar en el cuadro popular por sobre la opción de partir a Boca Juniors.

“Ya llegamos a un acuerdo total con Carlos Palacios, que también era una preocupación. Lo mismo con Brayan en la semana. Así que estamos estructurando muy bien el plantel y durante la semana vamos a tener novedades respecto a esas dos plazas que nos ha pedido el entrenador”, comenzó informando el timonel albo.

Seguido, recalcó que está destacrado que Palacios parta al Xeneize: “Descartado, está firmado hoy día. Totalmente descartado, ya llegamos a un acuerdo completo, hoy día se firmó. Le puedo asegurar a los hinchas que Carlos Palacios se queda”.

Carlos Palacios fue el goleador de Colo Colo en la temporada 2023. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

El defensa izquierdo que tiene en la mira Colo Colo

También, Stohwing afirmó que el defensa argentino Lucas Villalba está en carpeta para reforzar al equipo de Almirón.

“Se están viendo varios nombres, no estoy muy enterado porque lo está trabajando la administración. Tengo entendido que sí es un hombre que interesa, así que estamos viendo distintas alternativas”, indicó.

La fichaje caído de Braian Martínez

Finalmente, el empresario tuvo palabras para el fallido fichaje del extremo trasandino Braian Martínez, que se cayó luego que Everton presentara a Independiente de Avellaneda una mejor oferta económica.

“Es parte de la vida. Hice una excepción tratando de que había tanto rumor y tanta cosa. Pero hasta que no están firmadas las cosas en el fútbol, no hay nada. No estaba firmado y se cayó. Es parte del negocio del fútbol“, cerró.