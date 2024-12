No se pone nervioso

No se pone nervioso

El jugador nacional, Carlos Palacios logró su gran anhelo en los últimos días tras ser oficializado como nuevo jugador de Boca Juniors a para la temporada 2025 tras lo que fue su gran paso por Colo Colo.

En las últimas horas, la ‘Joya’ habló con el ‘Canal de Boca’ en Youtube, en la que dejó sus primeras palabras a lo que ha sido su llegada a Boca Juniors, en la que partió señalando que era acérrimo hincha del club.

“Desde pequeño que era hincha de Boca, no quería decirlo antes. Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá. Desde pequeño que era hincha de Boca, no lo quise decir en su momento, pero salieron las fotos, todos las vieron. Siempre me gustó Boca, siempre en Chile veía los partidos”, partió señalando Palacios.

Tras su llegada a Argentina, el jugador nacional rapidamente se acercó al predio del club, en la que conoció a todos sus compañeros, de quienes tuvo gratas palabras por lo que fue el recibimiento que le dieron en el camarín, destacando la gran calidad humana que hay en el equipo.

“Estoy muy feliz, muy contento con mi llegada. Me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga”, remarcó.

Palacios fue presentado en Boca | Foto: Boca Juniors

Su fichaje por Boca Juniors sin duda que siempre fue un gran anhelo para Carlos Palacios, en la que dichoso y ya vestido de ‘Xeneize’, declara que espera poder prontamente tener su debut y pagar con cosas importantes todo el cariño que ha recibido por parte del hincha.

“Muy feliz de vestir esta camiseta, por fin se pudo lograr después de tanto tiempo. Con ganas de jugar acá, ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha”, señala.

Finalmente, Palacios comentó lo que fueron sus primeras horas dentro del mundo Boca, en la que quedó completamente sorprendido por el cariño que ha recibido por parte de los fanáticos y toda la parafernalia que genera ser un jugador del ‘Xeneize’.

“Quedamos sorprendidos con mi representante. Creo que el hincha de Boca me ha dado mucho cariño en estos pocos días. Íbamos conversando en el camino que era una locura lo que estábamos viviendo”, cerró.