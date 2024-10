Uno que ha dado harto que hablar en las últimas semanas es Carlos Palacios, quien se ha consagrado como la gran figura de Colo Colo, siendo el goleador del equipo y la principal arma de los albos.

La Joya por estos días está junto a la Selección Chilena disputando la doble fecha FIFA de octubre, pero anoche salió una entrevista de La Joya en el canal de YouTube de La Junta, que dejó nuevo contenido del oriundo de Renca.

Ante las preguntas del conductor Julio César Rodríguez, el jugador de 24 años reveló que la renovación de Arturo Vidal está prácticamente lista y también relató cómo se dio arribo al Estadio Monumental.

La férrea defensa de Carlos Palacios a uno de sus compañeros

Pero eso no es todo, ya que se dio el tiempo para defender a uno de sus compañeros más cuestionados, quien sería de los más alegres del camarín. Se trata de Leonardo Gil, quien está en el club desde 2021.

Al ser consultado por el jugador más chistoso del plantel albo, Palacios no dudó en su respuesta: “Antes yo decía que el Peluca (Maximiliano Falcón) era el más chistoso, porque en Brasil no eran tan buenos para la talla y en la Unión (Española) tampoco. Pero el Colo Gil es payaso, no pareciera”.

“El grupo es bastante sano y eso igual marca la diferencia. A pesar que en su momento partió jugando, después le tocó jugar poco, seguía siendo la misma persona”, destacó el ex Vasco Da Gama.

“Alrededor todos se van dando cuenta de cómo se rodea el grupo y eso es sano, importante y empuja para adelante”, completó.

Finalmente, JC Rodríguez le preguntó directamente a Palacios si quiere que el Colorado se quede, considerando que termina contrato en diciembre, a lo que respondió “sí”.

Carlos Palacios respalda a Leonardo Gil en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Los números de Leonardo Gil en Colo Colo

Esta temporada el Colo Gil ha disputado 40 partidos, 33 de ellos como titular. En estos ha aportado con tres goles y cinco asistencias.

Cabe recordar que el nacido en Río Gallegos ha levantado cuatro títulos con el Eterno Campeón: un Campeonato Nacional (2022), una Supercopa (2022) y dos Copa Chile (2021 y 2023).