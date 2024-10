Carlos Palacios cuenta la firme de su llegada a Colo Colo y la elección del número siete: "Me ha dado suerte, he hecho cualquier goles"

Carlos Palacios se ha robado las pantallas y hoy por hoy es la gran figura de Colo Colo y principal personaje del fútbol chileno. Anoche La Joya jugó en la derrota de La Roja ante Brasil y en paralelo se emitió una entrevista que dio a un conocido canal de YouTube.

Se trata de La Junta que conduce el conocido animador Julio César Rodríguez, donde el jugador de 24 años habló de todo y contó detalles inéditos de su pasión por el Cacique y los esfuerzos que hizo para poder vestirse de blanco y negro.

En la instancia, el oriundo de Renca reveló que estuvo muy cerca de volver a otro equipo luego de paso por el Vasco Da Gama en Brasil.

“No me estaban comprando, pero iba a venir a préstamo a la Unión (Española), de Vasco a la Unión, a préstamo por un año. Hubo problemas entre todos, entre Vasco, la Unión, después el tema del sueldo”, indicó respecto a esta frustrada vuelta a Santa Laura.

Luego, continuó con cómo inició la historia para poder arribar a inicios de 2023 al Estadio Monumental, donde relanzó su carrera.

“Ya había hablado hace tiempo, en el Inter (Porto Alegre) yo le dije a mi representante que quería jugar en Colo Colo. Con él yo trabajo desde los 15 años, y él sabe que soy colocolino, siempre le dije que quería jugar en el Colo. Cuando me voy a Brasil y Colo Colo se iba a ir a la B, estaba peleando el descenso, yo le decía ‘quiero jugar en el Colo po’, llévame al Colo'”, contó.

El primer acercamiento con Colo Colo

Respecto a cómo se gestó su llegada a Macul, el formado en Unión Española relató cómo fue la movida con su representante, desde el primer acercamiento, cuando los albos indicaron no tener recursos.

“Le dijeron que no, que era mucha plata que ellos no tenían esos recursos y no se dio. Después de Vasco lo llaman un día y le dicen que cuánto estaba valiendo el pase, que querían comprarlo. Me preguntó y le dije: ‘sí, haz todo lo posible, todo lo que esté en tus manos hasta que no se pueda más. Depende de ti mi felicidad’. Él lo hizo posible”, indicó.

“Vasco se iba de pretemporada a Estados Unidos, se iba como 20 días. Viajó, conversó con los de Vasco, acordaron entre ellos y ahí se estaban yendo para Estados Unidos. Entro a ver el teléfono, mandan la nómina y no estaba. Yo feliz, digo ‘algo está pasando'”, continuó.

“Me pasa a buscar y me dice ‘tenemos vuelo tal día y a tal hora, así que arma las maletas, ve lo que vas a hacer, entrega la casa, los autos’. Me dijo ‘está todo listo’ y me preguntó la última vez: ‘¿no te vas a arrepentir?’ Y le dije que no”, completó Palacios.

El heredero de la camiseta de Esteban Paredes

Respecto a la camiseta que le fue designada en Colo Colo, la número siete con la que hizo historia Esteban Paredes y también ocupó otro ídolo del club como Marcelo Barticciotto, Carlitos Palacios confesó que esta se la tenía guardada el utilero del primer equipo, don Nelson.

“Me la pasaron. Le dije a mi representante que quería ocupar un número importante, que no va a pasar desapercibido. Me dice que cuando llegue a Argentina van a conversar contigo del número”, dio a conocer.

“Y llego a concentrar allá en Argentina y se me acerca el utilero, antiguo po’, ha pasado por todo. Me saluda, me trató con cariño al tiro y me dice ‘yo quiero que ocupes un número, el siete. Porque a mí me gustan los jugadores así, entonces yo tengo confianza en ti y tú sabes quién fue el último que ocupó el siete'”, continúo.

“Me dice ‘hartos han llegado a pedirlo pero yo soy el que no ha querido entregárselo, yo igual mando acá proque llevo hartos años’. A mí igual me dio miedo, porque si me va mal o no hacía nada. Ahí le dije que sí, quiero el siete”, completó.

Carlos Palacios y su historia con el número siete de Colo Colo. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

Luego, agregó que este dorsal le ha dado suerte, ya que pudo explotar su faceta goleadora. “Por eso elegí el siete, pero antes yo algo especial con el siete, nada. Me ha dado suerte, he hecho cualquier goles, antes no hacía ni goles. Este campeonato llevo 10 goles y queda lo más importante”, cerró.