Carlos Palacios fue figura en parte de la temporada pasada en Colo Colo. La Joya hizo la diferencia con su talento en el Cacique y captó el interés de Boca Juniors de Argentina, equipo que buscó su fichaje, pero finalmente decidió no ejecutar la cláusula de salida.

El futbolista tiene como uno de sus objetivos regresar a la Selección Chilena. Para aquello sabe que debe rendir de buena forma en lo Albos. “Todo jugador sueña con jugar en la Selección, poder ayudar a la Selección. Ahora viene la Copa América, los partidos de Eliminatorias”, expresó.

“Espero hacer las cosas bien acá para volver a la Selección. Hacerme un nombre importante acá sé que me va a llevar ahí. Esperemos que pueda volver”, añadió el habilidoso jugador del Cacique.

Palacios mostró su alegría respecto a los hinchas Albos que le solicitaron seguir en el estadio Monumental: “Siempre el hincha me demostró su cariño. Siempre estaban ahí. Me pedían que me quedara, que no me fuera. Eso es una gran motivación, que el hincha esté valorando el trabajo que uno realiza”.

Carlos Palacios espera regresar a la Selección Chilena (Foto: Photosport)

El futbolista se siente en un puesto de privilegio al interior del Cacique: “A mí me llena de emoción, de orgullo. Estoy en un lugar privilegiado, a todos los hinchas de Colo Colo les gustaría estar en mi lugar. Es un lugar en el mundo maravilloso”.

Carlos Palacios se deshace en elogios para Arturo Vidal

La Joya también elogió a su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal: “Es un jugador extraordinario. Tuve la oportunidad de conocerlo en la Selección. Compartí con él muchas veces. Siempre me gustó su forma de jugar, su garra, su ímpetu”.

“Lo admiro mucho por todo lo que ha logrado. Tenerlo día a día es diferente, se comparte más, se disfruta más. Tengo muy buena relación con él. Trato de aprender, porque es una persona que logró muchas cosas. Te ayuda demasiado tenerlo día a día”, remató el jugador de 23 años.