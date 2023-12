Cinco jugadores quedaron abajo del avión que llevó al plantel de Colo Colo hacia Iquique para disputar este miércoles 13 de diciembre la gran final de la Copa Chile ante Magallanes.

Uno de los involucrados fue el uruguayo Maximiliano Falcón, quien descargó su furia en una entrevista con ADN Deportes contra las decisiones de los directivos de Blanco y Negro.

“Por eso mi enojo porque uno empieza a pensar qué tan importantes somos para el club. Si quieren sacar un jugador del club de una u otra manera, vengan y díganmelo de frente: ‘Peluca no vamos a contar contigo porque no estamos conformes con lo que estás haciendo’, finiquitamos el contrato y me voy, pero de frente”, señaló eufóricamente el Peluca.

Falcón tuvo una fuerte pataleta tras quedarse abajo del avión | FOTO: Javier Salvo/ Photosport

A CLAUDIO BORGHI NO LE CAYERON BIEN LAS PALABRAS DE MAXI FALCÓN

En el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro comenzaron a criticar estas declaraciones del ex Rentistas de Uruguay y fue ahí que Claudio Borghi le habló fuerte y claro al zaguero central charrúa.

“Lo que acaban de hacer los jugadores de Colo Colo es ofensivo para la gente, ofensivo. ¿Hay un vuelo que sale a las 4 de la mañana? ¿Y qué hace la gente que se va a las 4 de la mañana? ¿Va a trabajar o no?. Entonces un jugador de fútbol que está suspendido o expulsado no es obligación que viaje”, arrancó diciendo el Bichi.

“¿Para qué quieren viajar? ¿Quieren ir?. Entonces tienen que ir a las 4 de la mañana, no yo no me levanto a esa hora porque soy jugador de fútbol ¿Y la gente que viaja a las 4 de la mañana hue…?”, agregó.

“Es el equipo que te hizo conocido”, lanzó en el cierre de su critica el DT multicampeón con el conjunto Popular.

¿Cuántos partidos ha disputado Maximiliano Falcón en Colo Colo?

Entre Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Maximiliano Falcón lleva 117 partidos defendiendo la camiseta de Colo Colo con 5 goles, dos asistencias y 5 tarjetas rojas.