¿Se acabó el romance? La dura respuesta a Maximiliano Falcón desde el interior de Colo Colo: "No se controla, como en la cancha"

Colo Colo emprendió rumbo a Iquique en el día de ayer para disputar la gran final de la Copa Chile ante Magallanes, compromiso que se disputará hoy miércoles 13 de diciembre a las 19:00 PM en el Estadio Tierra de Campeones de la ciudad nortina.

Eso sí, en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, surgió una polémica: un lío con los pasajes hizo que Fabián Castillo, Matías de los Santos, Maximiliano Falcón, Darío Lezcano, Alexander Oroz y miembros de utilería no pudieran viajar.

Esto generó la furia de ‘Peluca’, quien luego en diálogo con Al Aire Libre de Radio Cooperativa encaró a la concesionaria diciendo que, si quieren que no siga, que se lo digan a la cara y no con señales mixtas como las que Falcón interpreta.

Le responden sin asco a Falcón. | Foto: Photosport

La respuesta no tardó y al interior de Blanco y Negro le respondieron a Falcón, según reveló el diario El Mercurio con una fuente reservada: “Qué hiperventilación más grande. No se controla, como en la cancha… se le salió la cadena”, dijeron.

“Tienen el mejor camarín del fútbol chileno, está nuevo. Todos los problemas que han pasado es por el uso. El casino que tienen es impecable”, complementan por la queja de Falcón que hay puertas y duchas malas en los camarines del Estadio Monumental.

Para el final, la fuente que habló con El Mercurio no se lo mandó a decir con nadie al central uruguayo idolatrado por los hinchas del Cacique: “Se le salió la cadena, simplemente. Si pensó que no queríamos que fuera a Iquique, simplemente no lo invitábamos”, cerraron.

Los títulos de Maximiliano Falcón en Colo Colo

Maximiliano Falcón llegó en 2020 para ayudar al Cacique salir de la zona de descenso y lo logró. Desde ese momento, acumula los títulos de Copa Chile 2021, Supercopa 2022, Campeonato Nacional 2022.

Los números de Maximiliano Falcón en Colo Colo

Entre Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Maximiliano Falcón lleva 117 partidos defendiendo la camiseta de Colo Colo con 5 goles, dos asistencias y 5 tarjetas rojas.