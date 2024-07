Colo Colo sigue firme en lo que es su lucha por el título y el pasado fin de semana dio muestras de aquello tras lo que fue el agónico triunfo ante O’Higgins de Rancagua en el Monumental, el que les permitió sumar tres puntos de oro y que hoy, lo tienen a dos puntos de la cima.

Desglosando el rendimiento del equipo, un histórico del club como lo es Claudio Borghi pidió la palabra en el programa ‘’Todos Somos Técnicos” para referirse al gran presente que vive Lucas Cepeda, el héroe del triunfo de Colo Colo ante los ‘Rancagüinos’.

“Es sorprendente, pide camiseta, muy bien el pibe, la pregunta es siempre la misma, hay jugadores para 15 minutos, hay jugadores para un primer tiempo u otros para el segundo ¿en que rango está este chico? es un win antiguo”, comienza señalando Borghi.

Siguiendo en los elogios al ex Santiago Wanderers, el ‘Bichi’ llena de alabanzas a Cepeda, a quien lo considera un jugador con demasiadas condiciones técnicas, que han aportado un montón a Colo Colo y en la que gracias a su nivel, comienza a pedir titularidad.

Cepeda ha tenido un gran rendimiento en Colo Colo | Foto: Photosport

“El otro día me sorprendió para bien, porque empezó a hacer la diagonal y no vio a nadie, él tuvo el arco siempre en la cabeza, pero está pidiendo camiseta para mí, a mí gusto”, apunta.

Concluyendo, Borghi hace una tremenda comparación con Lucas Cepeda, en la que este jugador le hace recordar en demasía lo que era Mark González en lo que es su similitud física, en la que espera que el jugador ‘Albo’ pudiera transformarse en un símil del ex jugador.

“Hay jugadores que te gustaría transformarlos, físicamente me hace acordar un poco a Mark González, físicamente, entonces yo me animaría, no de lateral volante, pero me gustaría verlo recorrer grandes espacios, porque como tiene mucha potencia, también puede hacer daño de esa forma”, terminó.