Colo Colo sigue con una incertidumbre importante por lo que es el futuro de Carlos Palacios dentro del club, en la que un grande del continente como Boca Juniors sigue yendo con todo en busca de su fichaje para esta temporada.

Respecto a esto, un histórico del ‘Cacique’ y el mismo Boca, como lo es Claudio Borghi comentó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro lo que es las situación de la ‘Joya’, en el que adhirió en alguna parte a las palabras de Arturo Vidal.

“Lo que dice Vidal es verdad, sería bueno que se quedará para progresar un poquito más, para tener más confianza y poder madurar”, comenzó señalando Borghi.

Siguiendo con aquello, el ‘Bichi’ declaró que ante esta oferta de Boca, la ‘Joya’ no tiene que pensarlo dos veces y aceptar lo que es esta gran opción para dar el salto a un grande del continente.

Palacios aún no conoce que será de su futuro | Foto: Photosport

“Yo creo que las ofertas vienen solo una vez en la vida y después como todo ser humano tiene que pelear su posibilidad, si le va ir bien o le va ir mal”, declaró.

Finalmente, Borghi declara que no le gustaría que el jugador quede con la sensación de lo que podría ser su paso o no en Boca y lo insta a que se la juegue toda para subir un escalón más en su carrera.

“No me gustaría quedarme con la idea de ‘mmm, porque no hizo este trámite o porque no fui’, yo creo que si él tiene el deseo de irse, tiene que irse”, cerró.