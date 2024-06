La Selección Chilena tuvo una gran actuación previo a lo que será su actuación en la Copa América 2024, en el que ‘La Roja’ venció por un contundente 3-0 a la Selección de Paraguay, dejando gratas sensaciones pensando en lo que será este importante desafío.

Sobre esto, el ex entrenador de la Selección Chilena, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y se refirió de manera especifica a lo que fue el rendimiento de Alexis Sánchez ante los paraguayos, en la que no lo vio de buena forma en la posición de creador.

“El creador es único, no cualquiera juega de creador y voy a poner un ejemplo, Gil en la época de Quinteros jugaba de creador, hizo el favor de jugar de creador porque el equipo lo necesitaba y era el primer cambio, siempre, porque no tiene todas la capacidades de jugar de creador, hace el esfuerzo, pero no le da, me parece que con Alexis pasa lo mismo”, comenzó señalando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ quien conoce como nadie lo que es esa posición, indica que el máximo goleador histórico de la Selección Chilena no tiene esa alma de creador y que eso más temprano que tarde, termina de incomodar al jugador dentro del terreno de juego.

Sánchez no tuvo una gran actuación ante Paraguay | Foto: Photosport

“Estamos esperando que el tipo (Sánchez), fue un delantero goleador importante y ahora lo quieren de creador, no se puede. El creador es una situación única, él crea jugada, hace cosas que no están inventadas, que fluyen y él no tiene esa capacidad, tiene muchísimas otras, pero creo yo que ponerlo de creador es un problema para él”, replicó.

Finalmente, Borghi se volvió a poner el buzo de entrenador en la Selección Chilena y le dejó a Ricardo Gareca el puesto en el que debería alinear a Alexis Sánchez dentro de este equipo.

“Para mí Alexis y soy un convencido de que ahora que está Isla, para mí tiene que jugar por el lado derecho, lo que hizo Dávila hoy, para mí esa es la posición de Alexis”, cerró.