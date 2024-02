Claudio Borghi tras presenciar incidentes en el Estadio Nacional: "Las personas que hicieron esto no me representan como colocolino"

Claudio Borghi se refirió a los incidentes provocados por algunos sujetos que se identifican como fanáticos de Colo Colo en el Estadio Nacional. Aquello en el marco de la Supercopa que el Cacique jugaba ante Huachipato.

“Después del partido me quedé pensando en mucha gente que tenía que irse a su casa, porque, vuelvo a repetir, no están los estacionamientos que estaban antes y digo ¿Cómo uno se va a la casa?”, dijo el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“El ascensor donde yo bajé, venía el papá con tres chiquitos, primera vez que iban a ver un partido, asustadísimos, con un miedo tremendo. Digo yo si la gente no vino en auto, cerraron el metro ¿Cómo sales de ahí?”, añadió.

El Bichi mencionó que pudo pasar una situación muy grave en el Coloso de Ñuñoa: “A mí me da un poco de vergüenza todo lo que pasa, porque ayer esas butacas que son todas plásticas si agarran un poquito más de fuego, la gente estaba arriba y la gente que estaba arriba tenía que bajar hasta el pasillo para salir. Eso es muy peligroso”.

Borghi asegura que las personas que estuvieron involucradas en los incidentes no lo representan como hincha de Colo Colo: “Me da vergüenza que pase esto pase en el ambiente donde uno se ha criado y ha estado tanto tiempo. Evidentemente que las personas que hicieron esto no me representan como colocolino de ninguna forma. Había mucha gente avergonzada, con miedo”.

También enfatiza en que todo seguirá igual: “El problema es que todo vuelve a ser normal al otro día. Todo vuelve a ser normal ¿De qué nos vamos a acordar? ¿Del fuego? ¿Murió alguien? No. Ah, entonces no pasa nada”.

Claudio Borghi se muestra avergonzado al ver los incidentes en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Claudio Borghi: “Afortunadamente no pasó nada grave”

El Bichi pensaba que podía bajar mucha gente al campo de juego: “Antes de empezar el partido ya había mucha gente dentro de la cancha y los jugadores diciendo queremos jugar. No se puede jugar. Lo hablamos en las cabinas, terminando el partido esa tribuna va a entrar toda a la cancha, a festejar, no sé. Pero se imaginan toda esa cantidad de gente en la cancha la inseguridad que produce”.

El Bichi se refiere a las personas que participaron en los incidentes y destrozos: “¿Son delincuentes? Sí, sí lo son. Si nosotros hacemos algo vamos presos”.

También tuvo palabras para la vandalización del memorial a los detenidos desaparecidos: “Prendieron fuego a una parte de la historia de Chile hay gente que dice ‘no, fue lejos’. No, fue al lado. Había gente dentro del memorial”.

Claudio Borghi se refiere a la gran cantidad de tiempo que duró el entretiempo: “Ayer afortunadamente no pasó nada grave. Los incidentes fueron feos(…)El entretiempo duró 28 minutos. Los jugadores son los que tienen que salir para ver si pueden calmar a la gente”.

“Yo esto lo encuentro completamente anormal, las decisiones tiene que tomarse antes y si el espectáculo tiene que suspenderse, se va a suspender”, finalizó.