El ex entrenador y jugador comentó el mercado de Colo Colo y entregó el puesto que debe reforzar con urgencia

Colo Colo sigue expectante a lo que es el mercado de pases, en el que los dirigidos por Jorge Almirón esperan seguir sumando jugadores para su plantilla pensando en lo que son los grandes desafíos que tiene el ‘Cacique’.

Sobre esto, un histórico del club como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para señalar el puesto que los ‘Albos’ deben reforzar con urgencia, en la que pide a un creador.

“Para mí le falta un creador, saquemos cuentas, los dos equipos que pelearon la final de la Copa América ¿tenían 10 o no?, sí, los dos, es increíble, porque está fuera de onda usar 10 y sin embargo los dos que llegaron a la final tenían 10”, partió indicando Borghi.

Especificando más en aquello, el ‘Bichi’ siente que en el equipo de Almirón hoy en día no poseen de un 10 neto, en la que ni Carlos Palacios, ni Leonardo Gil han podido cumplir a cabalidad lo que se pide para un puesto tan especial como el de un creador.

“Son gustos futbolísticos, entró Gil el otro día a cumplir la función de 10, pero él no es un 10”, especificó.

Finalmente, Borghi indicó cómo sería su creador perfecto para Colo Colo, en la que señala de las grandes cualidades futbolísticas que tiene que tener para ser desequilibrante y ser un aporte para el ‘Cacique’, en la que lamentablemente, siente que hoy en día hay pocos jugadores que puedan cumplir ese rol.

“Para mí el 10 es el que está dispuesto a jugar mano a mano, a encararte, pasarte y dar pase en profundidad, porque si el 10 tiene deseo de hacer el gol, ya no es tan pasador. Tienes que buscar un 10 que haga goles, pero que no sea su mayor deseo, su mayor deseo tiene que ser habilitar y de esos no hay mucho”, concluyó.