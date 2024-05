Claudio Borghi y su ácida crítica al hincha de Colo Colo: "Tú no puedes..."

Colo Colo consiguió un importante triunfo el pasado fin de semana dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Albos’ lograron vencer por 2-0 a Palestino y se metieron con todo en la lucha por el título, quedando a cinco puntos del actual líder, la Universidad de Chile.

A pesar de la victoria, en el mundo del ‘Popular’ se han vivido semanas tensas, en la que los hinchas han hecho notar su descontento con algunos jugadores como Leonardo Gil y Cristián Zavala por lo que ha sido su rendimiento en el equipo, a lo que un histórico del club como lo es Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ ante esta situación.

“Yo no sé, con todo respeto, cuál es la crítica de la gente hacia estos jugadores, porque si tú miras la cantidad de minutos jugados, la producción que tienen es muy buena“.

“De pronto quieren que los jugadores sean todos geniales y todos no son geniales, hay una parte futbolística y una parte táctica. ¿Quién cubre la parte táctica? determinados jugadores, ¿Quién cumple en la creación? otros jugadores, ¿Quién está en el desborde? otros jugadores”, partió declarando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ es muy claro en señalar que cada jugador puede tener días y días y que por unos partidos malos, no puede ejercer una crítica ácida, porque de ser así, no podría jugar ningún jugador al fútbol, ya que nadie sostiene un buen rendimiento por toda una temporada.

“Tú no puedes condenar a un jugador porque se equivoca, sino no juega nadie, nadie juega y acá esto es un trabajo en equipo, si no funciona uno, tendrá que funcionar otro y cuando alguien se siente perdido, deberá recibir la ayuda de otro compañero”, explicó.

Gil es uno de los jugadores más criticados en Colo Colo | Foto: Photosport

Haciendo un análisis al presente de Colo Colo, el ex jugador y DT del ‘Cacique’ indicó que hoy en día Esteban Pavez es el jugador irremplazable dentro del plantel de Jorge Almirón y que Cristián Zavala es uno de los exponentes más cruciales en el ataque.

“La gente quiere ganar siempre y me parece bárbaro, pero para el nivel que tenemos de jugadores, Pavez para mí es inamovible, el mejor jugador de Colo Colo es él. Si uno ve en el ataque, el tipo más importante puede ser Zavala hoy, pero esto no es solo ataque, porque también hay que defender”, apuntó.

Finalmente, Borghi desmenuzó lo que es el popular termino en la jerga futbolística como lo es el ‘mojar la camiseta’, en la que apunta que dentro de esta definición, los jugadores también se aprovechan para lograr una aprobación en el hincha, en la que el ‘Bichi’ declara que prefiere a otro tipo de jugadores.

“Mojar la camiseta ¿Qué es mojar la camiseta? es correr en forma tonta, en forma estúpida, porque mira que el jugador también engaña a la gente, se tira cuando no se tiene que tirarse, se barre sin sentido, corre pelota que no tiene que correr, entonces moja la camiseta. Yo prefiero un jugador inteligente, a un jugador que moje la camiseta”, cerró.