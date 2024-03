Claudio Borghi y su gran confesión en Colo Colo: "El partido más importante del año es con la U, no hay otro"

Universidad de Chile rompió el importante maleficio en el Estadio Monumental y terminó venciendo por 1-0 a Colo Colo en la cuarta fecha del Campeonato Nacional, resultado que sigue dando vueltas dentro de nuestro ambiente futbolístico.

Tras lo que ha sido este resultado, un importante ninguneo ha vivido el triunfo de la Universidad de Chile por parte del archirrival, en la que principalmente, Arturo Vidal indicó que el partido más importante en lo que va de año, es el que hoy los ‘Albos’ jugarán ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores, quitándole la bulla al a derrota con la U.

Sobre esto, un histórico del ‘Albos’, como lo es Claudio Borghi comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ lo que ha sido este tema en las últimas horas, en la que en su rol de ex Colo Colo confirmó que el partido más importante del año es el Superclásico ante la Universidad de Chile.

“Siendo de Colo Colo, habiendo jugado en Colo Colo y siendo entrenador de Colo Colo, reconozco que para mí, no digo que para todos, el partido más importante del año es este (con Universidad de Chile), no hay otro”, explicó.

La U venció a Colo Colo en el Monumental | Foto: Photosport

Finalmente, Borghi sentencia su punto de vista en que si el partido ante la Universidad de Chile no hubiera sido importante para los ‘Albos’, dicho encuentro lo hubieran jugado con un equipo mixto y colocando todas las miradas para el duelo de esta jornada por Copa Libertadores.

“Entiendo que el partido del miércoles es importante, acá el técnico de Colo Colo nos da un mensaje, si él no lo considera importante o los hinchas no lo consideran importante, no hubiese puesto lo mejor que tenía teniendo un partido el miércoles”, concluyó.