Claudio Bichi Borghi demuele a Arturo Vidal tras el triunfo de la U: "No te va a ganar el partido por si solo"

El histórico triunfo de la Universidad de Chile por 1-0 sobre Colo Colo en el estadio Monumental tiene a todos los azules extasiados, y es que el Bulla rompió una racha negativa de 23 años sin ganar en Macul.

Lo cierto es que un día después del comentado triunfo del Romántico Viajero al Cacique, siguen las repercusiones por el bajo rendimiento de Arturo Vidal, quien fue apuntado por los hinchas albos como uno de los puntos bajos del equipo que dirige Jorge Almirón.

Pero esto no fue todo, pues el bicampeón de América con la Roja no halló nada mejor que un día después de la victoria azul burlarse de los fanáticos de la U por su efusivo festejo.

CLAUDIO BORGHI LANZA UNA FEROZ OPINIÓN SOBRE ARTURO VIDAL

Fue en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro que el ex entrenador del Cacique, Claudio Bichi Borghi, tuvo palabras para el rendimiento del King en el Superclásico y lo comparó con el caso del argentino Juan Román Riquelme.

“A mí me preguntaba en Argentina porqué no sacaba a Riquelme, y miraba para la banca para ver si había alguien mejor. Pero aún Riquelme condicionado por su lesión, era mejor de lo que tenía en banca”, comenzó diciendo el también panelista de Todos Somos Técnicos.

Vidal sigue recibiendo críticas de los hinchas albos | FOTO: Javier Salvo/Photosport

En la misma línea, el exfutbolista trasandino agregó que “Vidal te da la posibilidad de un remate, un cabezazo en área rival. ¿Quién te da más opciones? En realidad no hay tanto”.

Sin embargo, minutos después, Borghi lanzó una lapidaria crítica al astro nacional. “Lo que me llamó la atención es que dijo que entrenó un solo día. Es un grandísimo jugador. Pero no te va a ganar el partido por si solo. No olvidemos que ya tiene 34 años”, cerró.

COLO COLO BUSCA LA CLASIFICACIÓN EN COPA LIBERTADORES

Este miércoles 13 de marzo a las 9:30 de la noche, el Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental para asegurar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense de Paraguay.