Claudio Palma defiende con los dientes apretados el apodo de "joya" a Carlos Palacios: "No es mi culpa que ahora no ande"

Claudio Palma, mítico e histórico relator del fútbol chileno, participó de un divertido cruce de respuestas cortas con el diario AS, en donde sorprendió al hacer grandes revelaciones sobre equipos y jugadores que admira.

Consultado por Colo Colo o Magallanes, duda histórica que tienen los hinchas del fútbol nacional, Palma no dudó en elegir al cuadro de San Bernardo por sobre el Cacique para despejar cualquier tipo de duda.

Iván Zamorano es el jugador que más admira, mientras que el gol que más gritó fue el que Chile le hizo a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2015, certamen que La Roja terminó conquistando.

Carlos Palacios no ha podido deslumbrar en Colo Colo. | Foto: Photosport

La sorpresa, eso sí, vino cuando le consultaron por los mejores apodos que ha puesto: “El eléctrico (Cereceda) es bueno, Turboman (Vargas) es bueno, La Nona (Cristián Muños) es bueno también”, dijo.

En esa línea, defendió con los dientes apretados a Carlos Palacios: “Ya no pongo tanto, porque las Redes Sociales son tan “ayy”. Ahora me dicen ‘La joya, la joya’… pero La Joya (Palacios) fue vendida en tres millones de dólares. No es mi culpa que ahora no ande”, remató.

Carlos Palacios, la Joya, fue vendido desde Unión Española al Internacional de Porto Alegre y después pasó por el Vasco da Gama antes de llegar a Colo Colo, donde no ha podido estar a la altura del apodo que se le puso en su salida del fútbol chileno.