Coca Mendoza aclara su impase con el plantel de Colo Colo por feroz ninguneo: "No estoy ni ahí con que me hayan saludado o no"

El histórico Gabriel ‘Coca’ Mendoza habló el día lunes en la previa del Colo Colo vs. Boca Juniors y asegura haber sufrido un feroz ninguneo por parte del plantel del Cacique, donde nadie salvo Esteban Pavez se acercó a saludarlo.

Pasado el compromiso y consumada la derrota alba, el campeón de América con el Cacique aclaró su impase con el plantel de los albos y aseguró que le da lo mismo, además de esbozar críticas a Blanco y Negro.

“En realidad a mí no me importó, porque yo iba a ver a Barti que estaba en el hotel y especialmente iba a ver si me encontraba con el Chano o el Loro, porque era la celebración de los 32 años de la copa”, dijo a Bolavip Chile.

Coca Mendoza vivió como un hincha más el partido de ayer. | Foto: Photosport

El Coca, en sus palabras, no está ni ahí: “La gente se lo toma mal, como si tuviesen que hacerme una reverencia, pero yo no estoy ni ahí con que me hayan saludado o no, yo quería conmemorar los 32 años con mis ex compañeros”.

“Lo que da lata es que más que los jugadores o algunos te hayan visto y no te hayan inflado -que me da lo mismo- es que la esencia del jugador colocolino se haya perdido. Por último, decir ‘a este lo ubico’ o un guiño. Estaba Paulo Díaz y Esteban Pavez que me saludaron con respeto y deferencia, pero yo no busqué eso, no iba a buscar un saludo”, complementó.

En el cierre, le deja un palito a ByN: “Lo que más lata me da es que Blanco y Negro, estando Barti y yo, no dicen ‘vamos, los invitamos a los 4 a recordar esa conmemoración’ como lo hicieron con el Chano y el Loro, pero me da exactamente lo mismo. Sentí el cariño del hincha, estuve en la Garra, lo viví con emoción y con una hinchada que se entregó por completo”, remató.