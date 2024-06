Este lunes se realizará reunión de directorio en Blanco y Negro. Colo Colo tiene la urgencia de contratar un centrodelantero para potenciar al equipo de cara a la participación en los octavos de final de la Copa Libertadores y la segunda rueda en el Campeonato Nacional 2024.

Lucas Di Yorio es el gran candidato para ser el 9 de los Albos. El futbolista tuvo un positivo paso por Everton de Viña del Mar en el primer semestre de 2022 y hoy está relegado a la suplencia en el Athletico Paranaense.

Jorge “Coke” Contreras aseguró que en Colo Colo podría encontrarse con futbolistas de mejor nivel que en su experiencia en Everton. “Igual tiene jugadores de mejor calidad para poder aprovecharlo, abastecerlo y todo eso” expresó en diálogo con BOLAVIP.

También se refirió a las obligaciones que existen al jugar en los Albos: “El tema de responsabilidad de jugar en un equipo de Colo Colo, que siempre necesita de ser protagonista, el tema de la camiseta”,

El exfutbolista del Cacique considera que se debe adaptarse el sistema del equipo: “Después tendría que entrar Colo Colo a jugar produciendo para el 9. Ese tipo de jugadores depende mucho de sus compañeros”.

Lucas Di Yorio es el gran canditato a transformarse en el ‘9’ de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Coke Contreras tiene confianza en la Selección Chilena

Colo Colo tiene cuatro jugadores en la Roja para la Copa América: Brayan Cortés, Esteban Pavez, Marcos Bolados y Cristián Zavala. Contreras confía en el entrenador: “Yo tengo confianza en lo que piensa en el cuerpo técnico y en este caso Gareca”.

El Coke siente que la Selección Chilena no echará de menos a Gary Medel y Arturo Vidal. Además, se mostró optimista de cara al certamen de selecciones: “Yo creo que no, me gustó mucho la presentación con Paraguay. Eso deja una visión de que Chile puede hacer las cosas bien en Copa América”.