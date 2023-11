Coke Hevia fue categórico con el rendimiento futbolístico de Colo Colo, pese al triunfo por 2-1 ante Magallanes en el estadio El Teniente de Rancagua. El periodista califica de “horrible” el juego de los Albos, ya que a su juicio prima lo individual por sobre la propuesta colectiva.

“Colo Colo juega horrible. Basa su juego en lo individual más que en lo colectivo, a que se le caiga una idea a Carlos Palacios”, comenta el comunicador en conversación con Bolavip Chile.

En ese aspecto, Hevia asegura que el Vicho Pizarro debe ser estelar en el equipo. “Después hay cosas que son muy claras ¿Qué cresta tiene que hacer Vicente Pizarro para ser titular? Si está claro que tiene que ser titular. No me hablen del desgaste, si tiene 20 años, debería haber jugado igual”, explica sobre la actividad que traía el futbolista con la Roja en los Juegos Panamericanos.

Además no comprende la incorporación de un defensor formado en casa en este encuentro. “Lo otro, cómo Ramiro González va a ser titular en desmedro de Daniel Gutiérrez. O sea, Larrivey lo movió con un hombro, lo sacó volando, después sale lesionado”.

Coke Hevia asegura que Vicente Pizarro debe ser titular en Colo Colo (Foto: Photosport)

Hevia emitió un comentario sobre el zaguero central de los Albos. “Fue siempre titular. Ok, un desastre, renovó automático y no jugó nunca más. Ahora que le toca, quedó claro porque no jugó nunca más”.

En su conclusión ve que al Cacique le falta mucho en su performance futbolística. “Quinteros sigue con vida nomás, pero tiene muy poco Colo Colo”.

¿Cuál es el fixture de Colo Colo en las últimas cuatro fechas del Campeonato Nacional?

Colo Colo tiene cuatro partidos en el Campeonato Nacional 2023 para intentar alcanzar a Huachipato y Cobresal. Los Albos recibirán a Unión La Calera este domingo a las 17:30 en el estadio Monumental por la fecha 27.

Luego, los Albos visitarán a Audax Italiano en La Florida por la jornada 28 (fin de semana domingo 26 de noviembre), recibirán a la Unión Española por la fecha 29 (fin de semana del 3 de diciembre) y cerrarán frente a Curicó Unido de forasteros en la jornada 30 (fin de semana del 10 de diciembre)