Coke Hevia reprocha en durísimos términos a Jorge Almirón por opaco empate de Colo Colo: "Hay jugadores que no se atreve a sacar"

Colo Colo tuvo que ponerse el overol para salir ‘vivo’ del Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, donde obtuvo un sufrido empate a un tanto y terminando el partido con dos jugadores menos por las expulsiones de Damián Pizarro y Arturo Vidal.

El equipo dirigido por Jorge Almirón hizo una presentación extremadamente opaca, donde de milagro no terminó perdiendo el compromiso. Aun así, el punto rescatado le permite a Colo Colo soñar con la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores de América.

Coke Hevia, destacado periodista nacional y conductor de Pauta de Juego, habló con Bolavip Chile y apuntó a Arturo Vidal como el gran salvador de la jornada: “Vidal salva a Almirón de algo inentendible. ¿Alguien me puede explicar por qué cambia toda la forma que hizo jugar su mejor partido que fue contra Fluminense?”, planteó Coke.

Coke le cae sin asco a Jorge Almirón. | Foto: Photosport

“¿La cambia porque no se atreve a dejar a ciertos jugadores afuera? Ahora ojo, le salió. Por eso Vidal lo salva porque si se da la lógica, Colo Colo empata con Cerro Porteño y entra, pero no entiendo a Almirón”, siguió con su idea.

En el cierre, Hevia lamenta las ausencias obligadas que tendrá en el último partido frente a Cerro Porteño y reprocha en duros términos a Jorge Almirón. El comunicador asegura que el ex DT de Boca Juniors tiene regalones a los cual no se atreve a sacar del equipo.

“No sé por qué se obliga a poner a ciertos jugadores. Una lástima lo de Damián Pizarro, lo de Vidal porque contagia y mete. Este equipo puede ser más dinámico, pero si Almirón no quiere, no hay mucho que hacer. Hay jugadores que no se atreve a sacar”, cerró.

Ahora, los albos deberán concentrarse en el torneo local y enfrentan el próximo domingo 19 de mayo a Palestino en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2024.