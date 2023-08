Colo Colo a un paso de renovar a figura: "Me dijeron que está todo ok"

Colo Colo está enfocado en conseguir la estrella 34. En ese contexto, el cuadro albo venció por 2-1 a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, pero no es la única buena noticia del día, ya que comunicaron la renovación de una de las figuras: Esteban Pavez.

Alfredo Stöhwing informó que existe un acuerdo para la extensión del contrato del capitán albo por dos temporada más. Es decir, mantendrá vínculo en el cuadro albo hasta diciembre de 2025.

El jugador confirmóel acuerdo. “Todavía no firmo, pero me dijeron que está todo ok, así que feliz(…) Para mí es un sueño lo que estoy viviendo. Me hubiese gustado que fuese de otra forma pasando en copa internacional, me va a quedar por mucho tiempo una espinita. Disfruto todo, me siento como en casa, sólo falta la firma, ahí vamos a ver lo que pasa con mi representante para los últimos detalles”.

La renovación del mediocampista de 31 años es una prioridad en Blanco y Negro. De hecho, aceleraron las negociaciones en las últimas semanas hasta llegar a un buen puerto.

Esteban Pavez a un paso de renovar en Colo Colo (Foto: Photosport)

En Colo Colo renovaron a uno de los experimentados del plantel. Otra prioridad es Alexander Oroz. Por su parte, las otras renovaciones esperan verlas una vez que finalice la temporada.

Un tema importante será revisar quién comandará al Cacique para la temporada 2024. Gustavo Quinteros finaliza contrato, por lo que tanto él como la dirigencia deberán llegar a una decisión para ver si siguen juntos o separan caminos.