En Colo Colo ya saben la sanción que le cayó al entrenador Jorge Almirón por lo sucedido el pasado jueves 3 de octubre en el clásico contra Universidad Católica, donde el Cacique venció por 1-0 y el técnico albo terminó expulsado.

Ayer (martes) hubo sesión en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde le dieron tres fechas de castigo al ex estratega de Boca Juniors, esto por la doble tarjeta amarilla y por su comportamiento contra el árbitro José Cabero.

Cabe recordar que Almirón vio la tarjeta roja en los descuentos por salir en reiteradas ocasiones de la zona técnica e ingresar a la cancha.

Tras aquello, se dirigió donde el juez central a quién le dio un fuerte apretón de manos, sosteniendo por algunos segundos su brazo de forma violenta. Lo mismo repitió con el cuarto árbitro. Todo aquello fue consignado en el informe de Cabero.

Y si bien el DT de 53 años pudo dirigir el pasado domingo en el triunfo por 2-1 ante Audax Italiano, debido a que el Tribunal recién sesionó este martes, ahora comenzará a correr su castigo.

Consignar que tras el partido del fin de semana, Almirón pidió disculpas públicas por lo sucedido. “Yo le digo a mis jugadores siempre que cada acción tiene una consecuencia. Le pido disculpas a José Cabero porque el arbitraje estuvo bien. No me puede pasar porque es un equipo muy grande y perjudico al equipo. Yo me equivoqué, acataré las consecuencias. Ojalá no sean tan drásticos y trataré de no hacerlo más”, dijo a TNT Sports.

Jorge Almirón se descontroló tras la expulsión en el clásico. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Qué partidos se perderá Jorge Almirón?

A Colo Colo le restan cinco partidos por el Campeonato Nacional, en los que depende de sí mismo para alcanzar la estrella número 34. De estos, Jorge Almirón no podrá dirigir los tres próximos.

Estos corresponden a los duelos pendientes con Huachipato (13/10) y Unión La Calera (16/10) que se jugarán en medio de la fecha FIFA, más el antepenúltimo compromiso por el torneo que será ante Palestino (20/10). Todos serán de visita.

Luego de cumplir con aquello, el oriundo de San Miguel podrá volver a dirigir los últimos dos partidos en la lucha por el Campeonato, contra Deportes Iquique (local) y Deportes Copiapó (visita).

También dirá presente en la final vuelta de la zona centro-sur de la Copa Chile, frente a Magallanes, que está programada para el jueves 24 de octubre en el Estadio Monumental. Este será el regreso del trasandino a la banca de los albos, donde el equipo tiene la difícil misión de revertir el 3-0 de la ida.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del cuadro popular será este domingo 13 de octubre, de visita ante Huachipato, en duelo pendiente por la fecha 18 del Campeonato Nacional. Este se jugará desde las 12:00 horas en el Estadio Huachipato, Talcahuano.