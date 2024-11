Cristián Caamaño se refirió a los primeros dichos de Arturo Vidal tras su retorno a la Selección Chilena. El periodista aludió a la confianza del jugador de Colo Colo tras ser convocado con Ricardo Gareca.

En el programa F90 de ESPN, se lanzó contra el volante de 37 años y le recordó que Chile quedó fuera de dos mundiales con él en cancha. No se guardó nada contra el futbolista.

“‘Cuánto tiempo estuvo fuera de la selección? ¿Siete años? Él dice: ‘cuando yo estuve siempre nos fue bien’. Me estoy acordando: ¿Chile fue al Mundial de 2018? ¿Fue al Mundial de 2022? ¿Y Vidal estaba en esa selección?”, lanzó.

Luego de que sus compañeros le respondieran que La Roja no alcanzó la clasificación, le mandó un recado: representar al país no es lo mismo que vestir la camiseta de Colo Colo.

“Ah, estaba… ya. No se puede solo esto. No es un tema de porque esté yo la gente me va a escuchar y el jugador del lado va a rendir más. Desgraciadamente, esto no es Colo Colo”, comentó.

Ahí explicó: “En Colo Colo tienes el mejor plantel del fútbol chileno, en la selección tienes de los peores planteles de Sudamérica. Ha sido comprobado, desgraciadamente, con él en la cancha, con Sánchez, Bravo, Medel…”.

Finalmente, aseguró que entiende el deseo del volante, pero que no hay pruebas de mejora en el combinado: Chile marcha en la última posición de la tabla de posiciones. Por el momento, se está quedando fuera del Mundial.

“Entiendo el positivismo y el optimismo. Se atreve a decir que la selección llega muy bien. No sé qué pasó ahora desde el último partido en Colombia. No lo entiendo”, cerró.

Arturo Vidal volvió a La Roja y recibió un duro mensaje de Cristián Caamaño.

Cuándo juega La Roja

El siguiente duelo de La Roja será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Lima.