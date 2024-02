Colo Colo ya tiene todo listo para su debut en la Copa Libertadores. Este jueves se estrenará en la Fase 2 ante Godoy Cruz, partido de ida que se disputará en Mendoza.

El Cacique viajó esta jornada luego de su último entrenamiento en el Estadio Monumental, donde el entrenador Jorge Almirón definió el equipo titular y la lista de citados que emprendieron vuelo a Argentina.

Y en el al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, llamó la atención una ausencia en el cuadro popular, que tiene que ver con uno de los tres refuerzos para esta temporada 2024.

Se trata del extremo Lucas Cepeda, quien no fue tenido en cuenta por Almirón para este compromiso. Según detalló el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, se descarta una lesión del ex Santiago Wanderers, pero no está al cien por ciento en el aspecto futbolístico. Por ello, el técnico argentino no lo consideró.

Cabe recordar que el atacante de 21 años ya ha sumado minutos en dos partidos, en la Supercopa y la primera fecha del Campeonato Nacional.

Lucas Cepeda ha sumado 37 minutos en Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

El refuerzo que sí fue considerado por Jorge Almirón

Quien sí viajó con el resto del plantel fue la última incorporación del cuadro popular, el delantero paraguayo Guillermo Paiva. El jugador de 26 años aún no debuta y lo podría hacer frente al Tomba. Es más, recién el lunes fue presentado y hasta ahora acumula cuatro entrenamientos.

Cuándo y a qué hora es el partido de Godoy Cruz vs Colo Colo

Este jueves 22 de febrero, desde las 21:30 horas, el cuadro popular visita al conjunto bodeguero y líder del Grupo B en el fútbol argentino, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.