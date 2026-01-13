Colo Colo sigue activo en el Mercado de Fichajes, donde la dirigencia de Blanco y Negro busca darle en el gusto a Fernando Ortiz con las peticiones que hizo para encarar la exigente temporada 2026 que se le avecina a los albos.

Uno de los pedidos del director técnico del Cacique es el del puesto de delantero, donde Damián Pizarro aguarda por el ‘ok’ de la dirigencia para poder transformarse en nuevo refuerzo albo y acompañar a Javier Correa en el frente de ataque.

Maximiliano Romero podría llegar con Damián Pizarro a Colo Colo. | Foto: Photosport

De manera sorpresiva, el periodista y reportero que cubre al Cacique en el día a día, Cristián ‘Tomate’ Alvarado, aseguró que podrían ser dos los jugadores que se sumen en ese puesto: “Conversando con algunos directores esta jornada, no me descartaron que sea Damián Pizarro y uno más”, dijo en ‘De Puntete’.

¿El otro nombre? Tomate aclara: “O sea, Maximiliano Romero, delantero que estuvo en O’Higgins de Rancagua. Esto es muy cambiante, muy dinámico. Hay que ver cómo lo destraba el directorio, pero me dijeron que no descarte que sean dos los delanteros que lleguen”, aportó.

¿Se dará? El Cacique parte ahora a Uruguay para enfrentar el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ donde buscará rodaje para llegar de la mejor manera posible al inicio de la Liga de Primera pactado para el último fin de semana de enero.

En síntesis

El delantero Damián Pizarro espera la autorización de Blanco y Negro para reforzar a Colo Colo.

La dirigencia alba evalúa la contratación de Maximiliano Romero, ex atacante de O’Higgins de Rancagua.