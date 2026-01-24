Colo Colo ya empieza a prepararse para lo que será su estreno dentro de la Liga de Primera, el que sin duda será su gran prioridad en este 2026, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Deportes Limache.

Antes de lo que será este duelo, la dirigencia del ‘Cacique’ sigue activa dentro de lo que es el mercado de pases, en donde el entrenador Fernando Ortiz sigue esperando por más refuerzos.

Uno de los puestos que más desea reforzar el estratego es en la portería, en donde el DT siente que Fernando de Paul necesita un compañero que le genere competencia por el arco para este 2026.

En los últimos días en el ‘Popular’ hay un nombre que comenzó a agarrar mucha fuerza e incluso tenía todo muy cerca para arribar a Colo Colo, pero en las últimas horas, parece que todo se cayó por completo.

Pérez no es candidato ya en Colo Colo | Foto: Photosport

Se trata del portero nacional, Sebastián Pérez, quien era el apuntado a ser la gran prioridad para el arco de Colo Colo, pero su opción de arribar al ‘Cacique’ se derrumbó rotundamente.

Según informó el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, Palestino rechazó la propuesta del ‘Cacique’ por Sebastián Pérez y cerró la puerta por completa a su salida en este mercado.

“Una opción menos para el arco de Colo Colo. En Palestino decidieron no desprenderse de Sebastián Perez”, informó.

De esta forma, en Colo Colo descartan a una opción para la porteria, en donde hoy su nuevo gran candidato es el golero de Audax Italiano, Tomás Ahumada, con quien esperan avanzar negociaciones.

