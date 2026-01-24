Colo Colo ya empieza a preparar lo que será su estreno dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentarán en el debut ante Deportes Limache, en donde esperan partir con el pie derecho.

A pesar de esto, en la dirigencia del ‘Cacique’ se mantienen activos dentro del mercado de pases, en la que tras la partida de Lucas Cepeda, parece buscar nuevos nombres para reforzar su plantel.

En las últimas horas, una importante novedad se dio a conocer en el mundo de Colo Colo, en donde en el ‘Popular’ estaría tras los pasos de un nuevo portero para este 2026 y que fue figura del fútbol chileno en el 2025.

Se trata del portero de Audax Italiano, Tomás Ahumada, quien hoy en día aparece como el nuevo gran candidato para llegar al arco de Colo Colo y poder pelear un puesto con Fernando de Paul.

Ahumada es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien indicó que desde la dirigencia de Colo Colo ya iniciaron conversaciones para poder buscar el fichaje del portero ‘Itálico’.

“Tomás Ahumada asoma como una opción para reforzar el arco de Colo-Colo. Daniel Morón preguntó por él durante esta jornada. El arquero de 24 años tiene contrato vigente con Audax Italiano”, declaró.

De esta forma, las próximas horas podrían ser importantes para Colo Colo en lo que es esta nueva búsqueda en el mercado, en la que quieren cumplir el deseo de Fernando Ortiz y sumar más competencia en el arco para esta temporada.

En Síntesis