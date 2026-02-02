Colo Colo no se ha retirado del mercado de fichajes. Ante las últimas salidas del plantel albo, la cúpula institucional activó la maquinaria para intentar incorporar un nuevo nombre en el mediocampo.

Bajo dicho contexto, se rumoreó que un formado en Universidad Católica podría ser el indicado, pero su círculo cercano le cerró las puertas al club de Macul. Ese es el caso de Ignacio Saavedra: no se moverá de Rusia.

Al menos, así lo expresó una fuente reservada a Punto Cruzado. Según detalló el entrevistado, el volante de 27 años no llegará al Estadio Monumental al ser furibundo fanático de la escuadra precordillerana.

“Decir que Nacho pueda pensar o aceptar jugar en Colo Colo, es lo mismo que hace algunos años empezaran a decir que Nico Castillo pudiera reforzar la U o Colo Colo“, señaló en primera instancia.

Sobre la misma línea, agregó: “No solo está identificado con los colores de la UC, él es muy hincha y siempre lo ha dicho (…) Nacho siempre conversa con gente de Universidad Católica”.

Ignacio Saavedra no jugará en Colo Colo: es hincha de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

No jugará en Colo Colo: es un enamorado de Universidad Católica

Finalmente, la fuente anónima destacó que en caso de que Ignacio Saavedra retorne a su país de origen, lo hará para trabajar en San Carlos de Apoquindo. Le juró lealtad a la UC.

“Cuando le toque volver a Chile, será para defender los colores que ama. Esto lo menciono porque él mismo lo ha señalado en varias ocasiones, si vuelve a Chile, será solo para defender la camiseta de la UC“, cerró.

